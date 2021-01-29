شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الوفد يكشف تفاصيل اجتماع 4 فبراير.. ويتوقع إعلان استقالة أبو شقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد عبده، نائب رئيس حزب الوفد، أنه حتى هذه اللحظة لم يتم إطلاع الهيئة العليا للحزب حول استقالة المستشار بهاء أبو شقة، من رئاسة الحزب، وهناك بعض الأنباء التى تتردد حول هذا الأمر، لافتا أنه من المتوقع أن يعلن ذلك فى اجتماع الهيئة العليا للحزب فى 4 فبراير.

وأضاف نائب رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن أجندة اجتماع 4 فبراير المقبل للهيئة العليا، تشمل انتخابات المكتب التنفيذى للحزب، وبحث الموقف المالى للحزب، واختيار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ، مؤكدا أنه فى حال استقالة المستشار بهاء أبو شقة، من رئاسة الحزب، سيتغير الأمر فى جدول الأعمال.

كشفت مصادر بالوفد الترتيبات التى تجرى داخل الحزب بعد أنباء استقالة المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب، حيث أشارت إلى وجود حالة من الغموض بشأن الاستقالة، ورجحت تأجيل انتخابات المكتب التنفيذى التى كان من المقرر إجرائها 4 فبراير القادم حال الإعلان عن استقالة أبو شقة رسميا.

وأشارت المصادر إلى أن اللائحة الداخلية للحزب تنص على أنه فى حالة استقالة رئيس الحزب يتولى السكرتير العام تسيير الأعمال ودعوة الهيئة الوفدية لانتخاب رئيس جديد خلال 60 يوما، كما لفتت إلى أن اجتماع الهيئة العليا فى 4 فبراير القادم قائم حتى الآن، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات المكتب التنفيذى، والذى يضم السكرتير العام، والسكرتير العام المساعد، وأمين صندوق الحزب، ونواب رئيس الحزب وينتخب من الهيئة العليا.