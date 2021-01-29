إصابة 6 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 6 أشخاص من أسرة واحدة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي، قرب نفق بياض العرب، ما أسفر عن إصابة مصطفى عبدالعال حسن، 47 عامًا، موظف، وأبنائه "حبيبة، 13 عامًا، محمد 4 أعوام، معتز 10 أعوام".

كما أصيب شقيقه محمد عبدالعال حسن، 45 عامًا، مهندس كهرباء، وفاطمة سيد حسن، 32 عامًا، ربة منزل، وجميعهم يقيمون بمحافظة المنيا.

جرى نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.