تباين أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال أسبوعين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شيماء حفظي:

تباين أداء العملات الأجنبية مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري، خلال الأسبوعين الماضيين، حيث زاد الجنيه الاسترليني وتراجع اليورو.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك الأهلي، انخفض سعر اليورو (أي شراء البنك من العميل) أمس الخميس 18.88 جنيه للشراء و19.17 جنيه للبيع، مقابل 18.91 جنيه للشراء و19.12 جنيه للبيع، الخميس قبل الماضي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني، خلال الأسبوعين، ليسجل أمس الخميس،21.39 جنيه للشراء و21.68 جنيه للبيع مقابل 21.26 جنيه للشراء و21.49 جنيه للبيع، الخميس قبل الماضي.

وزاد سعر بيع الدولار الكندي، ليسجل أمس الخميس 12.21 جنيه للشراء و12.42 جنيه للبيع مقابل 12.28 جنيه للشراء و12.40 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الين الياباني، ليسجل أمس الخميس 15.03 جنيه للشراء و15.21 جنيه للبيع مقابل 14.98 جنيه للشراء و15.13 جنيه للبيع.

