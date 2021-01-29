بعد اعتزاله لسنوات.. عبد الهادي بلخياط يصدر “أنا الصحراوي”- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - بعد اعتزاله الغناء عام 2012، عاد الفنان عبد الهادي بلخياط، إلى ساحة الإصدارات، عبر الإفراج عن عمل جديد بعنوان “أنا الصحراوي”.

ولجأ بلخياط إلى تقديم كلمات عن الصحراء المغربية، للتفاعل مع القضية الوطنية، التي أثيرت بعد أحداث معبر الكركارات.

وكان عبد الهادي بلخياط قد زار معبر الكركارات، قبل مدة قصيرة، تعبيرا منه عن دعمه للجنود المغاربة في المنطقة.

يذكر أن عبد الهادي بلخياط، أحد أهرام الموسيقى المغربية، البالغ من العمر 81 سنة، اعتزل الغناء عام 2012، وتوجه نحو ميدان الموعضة، والإرشاد الديني