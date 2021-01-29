ألمانيا تشكك في فعالية لقاح “أسترازينيكا” لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة والشركة ترد: التحاليل تثبت غير ذلك

جدة - عبدالحي حسين - في الوقت الذي أمن فيه المغرب مليوني جرعة من لقاح أسترازينيكا، المضاد لكورونا، انطلق جدال أوربي حول فعالية اللقاح لمن تتجاوز أعمارهم 65 سنة.

وفي السياق ذاته، أوصت اللجنة الألمانية للتلقيح، أمس الخميس، بعدم تطعيم من تتجاوز أعمارهم 65 سنة، بلقاح أسترازينيكا، نظرا إلى عدم وجود دليل على فعاليته لكبار السن.

وأكدت اللجنة أنه “يوصى، حاليا، باستعمال لقاح أسترازينيكا كوفيد-19، فقط، للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 سنة”.

التصريحات الألمانية دفعت شركة أسترازينيكا إلى الرد على ألمانيا للتوضيح، وقالت إن “أحدث التحاليل أكدت فعالية اللقاح لدى مجموعة تتجاوز 65 سنة”.

وينتظر وصول لقاح أسترازينيكا إلى الاتحاد الأوربي لتسريع حملات التلقيح، عبر ضخ ملايين الجرعات الإضافية لجرعات لقاحي فايرز-بايونتيك، وموديرنا المستعملين في القارة.

وفي حال اقتصر التطعيم باللقاح على من تقل أعمارهم عن 65 سنة، فإن ذلك سيجبر معظم الحكومات الأوربية إلى إعادة النظر في استراتيجيتها، التي تركز على التطعيم ذي الأولوية للمسنين.