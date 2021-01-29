انطلاق حملة التلقيح بمراكش.. “الجيش الأبيض” أول المستفيدين -فيديو

جدة - عبدالحي حسين - انطلقت صباح اليوم الجمعة، بمدينة مراكش، حملة التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا، بعدما افتتح الملك محمد السادس هذه الحملة على المستوى الوطني، مساء أمس الخميس.

وابتدأت حملة التلقيح، في مراكش، لتشمل أولا العاملين بوزارة الصحة بإقليم مراكش وذلك في إطار استراتيجية وزارة الصحة الهادف لحماية العاملين في الصفوف الأمامية بمواجهة الفيروس، بمختلف مستشفيات المملكة، وفق ما أكده كريم الزوهري، مدير المركز الإستشفائي “المامونية” بمراكش.

وأكد الزوهري في تصريح لموقع “اليوم 24” أن العملية بدأت بسلاسة، لمنح الجرعة الأولى والتي ستستمر لمدة 6 أيام، مضيفا بأنه لم تظهر أي أعراض مثيرة للقلق على المستفيدين.

ودعا المتحدث عموم المواطنين، إلى التفاعل الإيجابي والإنخراط في حملة التلقيح التي يتم تعميمها خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا أن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة الجائحة.