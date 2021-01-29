في خطوة تصعيدية..أرباب ومهنيو النقل السياحي يحتجون

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت التنطيمات المهنية لقطاع النقل السياحي، والمتمثلة في كل من الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، والنقابة الوطنية لأرباب ومهنيي النقل السياحي، والجمعية الوطنية للنقل السياحي، عن تنظيم خطوات احتجاجية، يوم الخميس المقبل.

وتأتي الخطوات التصعيدية للتنظيمات المهنية المذكورة، حسب بلاغ لها، بسبب ما أسمته “مواصلة وزارة السياحة، ولجنة اليقظة تبني سياسة غض البصر عن تجاوزات شركات القروض، وتملصها من قرارات لجنة اليقظة، خصوصا قرار تأجيل سداد أقساط الديون دون فوائد”.

وأوضح المصدر نفسه أن “وكالات النقل السياحي في المغرب تعاني جراء الممارسات غير القانونية لمؤسسات القروض، وكذالك عدم تفاعل المديرية العامة للضرائب مع مطالبهم بخصوص إعفاء وكالات النقل السياحي من الضريبة على المحور، وذلك لتوقف أسطولها منذ مارس 2020″.

وكانت الفيدرالية الوطنية للنقل السياح قد راسلت رئيس الحكومة، قبل أيام، داعية إياه، إلى “اتخاذ التدابير اللازمة، لإنقاذ وكالات النقل السياحي، وحمايتها من الشطط، الذي تتعرض له، وإيجاد حلول جذرية للأزمة، التي سببتها جائحة “كورونا”، خصوصا في ظل استمرار ركود السوق الدولية، وغياب الحجوزات الأجنبية جراء دخول دول عديدة في الحجر الصحي من جديد”.