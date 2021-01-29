الجزائر تراهن على شحنة من لقاح “سبوتنيك” الروسي وتسعى إلى إطلاق حملة التلقيح غدا السبت

جدة - عبدالحي حسين - تستعد الجارة الشرقية الجزائر لاستقبال أول شحنة من لقاح كورونا، اليوم الجمعة، متأملة إطلاق حملة التلقيح ضد الوباء، غدا السبت.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية أنه من المتوقع أن تصل، اليوم الجمعة، أول دفعة من لقاح سبوتنيك v الروسي، المضاد لفيروس كورونا، إلى مطار بوفاريك، بعدما شحنت دفعة اللقاح، التي اقتنتها الجزائر، مساء أمس الخميس، من مطار شيريميتييفو في العاصمة الروسية موسكو.

وتعد الجزائر استقبالا، رسميا، للقاح بالمطار، حيث سيكون في استقباله وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة ،عمار بلحيمر، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزید، بالإضافة إلى وزیر الصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن أحمد، ومدير معهد باستور.

وكانت الحكومة الجزائرية قد أعلنت، مطلع شهر يناير الجاري، عن إبرامها صفقة كبيرة لاقتناء لقاح “سبوتنيك 5” الروسي بقيمة 20 مليار دينار جزائري، في ظل انقسام الشارع في البلاد بين مؤيد، ومعارض لحملة التلقيح، فالمعارضون يخشون من الأعراض الجانبية، التي قد تسببها اللقاحات، بينما يعتقد المؤيدون أن اللقاح سيفتح الباب لاستعادة وتيرة الحياة الطبيعية.