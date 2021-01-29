الاتحاد السكندرى يتوج ببطولة سوبر كرة السلة المصرية

19 يناير , 2021 نجح الفريق الأول لكرة السلة بنادي الاتحاد السكندري المصري (رجال)، فى التتويج ببطولة كأس السوبر لكرة السلة لموسم 2020 على حساب النادي الأهلي المصري.

وجاءت هذه البطولة ليزيد رصيد «سيد البلد» من البطولات، حيث حقق بطولتي الدورى والكأس بالتغلب على الأهلى المصري أيضا.

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