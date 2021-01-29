يرمي نفسه على سيارات المواطنين.. شرطة بغداد تقبض على محتال

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة بغداد، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على محتال يقوم برمي نفسه أمام سيارات المواطنين.



وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "مفارز مركز شرطة الصليخ ألقت القبض على محتال يقوم بالاتفاق مع مجموعة متهمين بكسر يده واثناء مسيره في الشارع يقوم برمي نفسه على عجلات المواطنين، ويدعي بعدها أن الكسر جاء نتيجة الحادث فيطلب من أصحاب العجلات مبالغ مالية".



وأشار البيان إلى أن "المتهم اعترف على عدة حالات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه اصوليا وفق القانون".