مخبأة في 'باص'.. إحباط محاولة تهريب أحجار كريمة عبر زرباطية

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، إحباط محاولة تهريب أحجار كريمة عبر منفذ زرباطية الحدودية.



وقالت الهيأة في بيان حصلت عليه الخليج 365، إن "منفذ زرباطية الحدودي يعلن عن إحباط محاولة تهريب (أحجار كريمة) ومواد اخرى مخبأة في عجلة باص تحمل (23) مسافر عراقي يرومون السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويحملون (فيزا علاجية)".



وأشار البيان إلى "إحالة سائق العجلة والمضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".