المالية النيابية ترجح التصويت على الموازنة نهاية الاسبوع الحالي

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

رجح عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اليوم الجمعة، التصويت على الموازنة الاتحادية نهاية الاسبوع الحالي، مشيرا الى ان اللجنة وصلت في الصياغة الى المادة 37 من الموازنة.



وقال كوجر في حديث للسومرية نيوز، ان "اللجنة المالية استكملت اغلب اللقاءات مع الوزارات والهيئات والمؤسسات كما استمعت الى اراء النواب ومقترحاتهم، بالتالي لم يتبقى لدينا الا استكمال الصياغات القانونية لمواد الموازنة بغية تقديمها الى رئاسة البرلمان وتحديد موعد للتصويت عليها"، لافتا الى اننا "في اللجنة وصلنا في الصياغة الى المادة 37 من الموازنة وامامنا 21 مادة متبقية اضافة الى المواد المضافة فيها".



واضاف كوجر، ان "حسم جميع الملفات لم يحصل فعليا لكن الوضع العام يسير باتجاه تمرير الموازنة وفق المعطيات الموجودة وربما تكون هنالك بعض الخلافات بشان مستحقات الاقليم او معارضة محافظة معينة بكل اعضائها في تضمين تخصيصات لها خارج ماهو موجود اما دون ذلك فان جلسة التصويت ربما تكون الثلاثاء او الاربعاء او الخميس المقبل باقصى تقدير بحال عدم حصول اي متغير طارئ"، لافتا الى ان "اللجنة المالية النيابية عملت بحيادية ووضعت نصوصا تعتقد انها مناسبة للوضع الحالي".



ولفت الى انه "بشان الاجراء والعقود فان ما جاء من الحكومة بهذا الشان لم نقترب منه وما لم ياتي منها فليس لدينا الصلاحية في اضافته على اعتبار انه بتضمن جنبة مالية ومن الممكن الطعن بها او عدم الالتزام بتنفيذها"، مؤكدا اننا "عملنا على اجراء المناقلات المناسبة وفق الاتفاق مع الحكومة وذهبنا الى ضغط النفقات وتعظيم الايرادات".

