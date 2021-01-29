انت الان تتابع خبر محتجو الحبوبي يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - طالب المئات من المحتجين في مدينة الناصرية، اليوم الجمعة، بمحاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا خلال احتجاجات تشرين.
وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من متظاهري الحبوبي في الناصرية (مركز محافظة ذي قار) جددوا مطالبتهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين والافراج عن الناشط المختطف سجاد العراقي.
واندلعت في شهر تشرين الأول من العام 2019، احتجاجات واسعة وغير مسبوقة في مختلف محافظات البلاد، سقط خلالها مئات القتلى والآف الجرحى.