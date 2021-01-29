محتجو الحبوبي يجددون مطالبهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين

وقال مراسل الخليج 365، إن المئات من متظاهري الحبوبي في الناصرية (مركز محافظة ذي قار) جددوا مطالبتهم بمحاسبة قتلة المتظاهرين والافراج عن الناشط المختطف سجاد العراقي.

واندلعت في شهر تشرين الأول من العام 2019، احتجاجات واسعة وغير مسبوقة في مختلف محافظات البلاد، سقط خلالها مئات القتلى والآف الجرحى.