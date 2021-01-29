الحشد الشعبي يقبض على متهم باستهداف مدنيين في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلن الحشد الشعبي اليوم الجمعة، إلقاء القبض على متهم باستهداف مدنيين في محافظة كركوك.



وقال إعلام الحشد في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "قوة من اللواء 16 بالحشد الشعبي، ألقت القبض على المدعو نجم عزيز مظفر المفرجي وهو نازح من اهالي داقوق قام بالقاء رمانة يدوية هجومية على مجموعة من الشباب في منطقة العمل الشعبي الرابعة في كركوك، ما ادى الى اضرار مادية دون وقوع اصابات او خسائر بشرية".

وأشار البيان إلى أن "القوة قامت بمطاردته والقاء القبض عليه في داره الكائن في نفس المحلة، حيث تم تسليمة الى مركز شرطة عرفة".