شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار «عبوة ناسفة» أمام سفارة إسرائيل في الهند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي - أ ف ب

وقع انفجار أمام سفارة إسرائيل في العاصمة الهندية نيودلهي، الجمعة، ما ألحق أضراراً بسيارات من دون أن يوقع إصابات، بحسب ما أعلنت الشرطة.

وفرض طوق أمني في محيط السفارة بعد وقوع الانفجار، وهرع عناصر الشرطة وخبراء تفكيك المتفجرات إلى المكان. وذكر بيان للشرطة أن الانفجار نجم عن «عبوة ناسفة بدائية الصنع شديدة الضعف» دمرت نوافذ ثلاث سيارات مجاورة. وأضاف البيان أن «الانطباعات الأولية تشير إلى محاولة خبيثة لإثارة حالة من الهرج».

وقعت الحادثة بعد قليل من الساعة (1130 بتوقيت جرينتش)، بينما كان الرئيس الهندي رام ناث كوفيند ورئيس الوزراء ناريندرا مودي يشاركان في احتفال عسكري على بعد كيلومتر واحد من المكان.