شكرا لقرائتكم خبر عن الصين: لن نعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونج كونج والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين-رويترز

قالت الصين، الجمعة، إنها لن تعترف بجواز السفر البريطاني لسكان هونج كونج كوثيقة سفر صالحة أو وثيقة لتحديد الهوية ابتداء من 31 يناير/كانون الثاني. وصرح بذلك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في مؤتمر صحفي دوري.

ودفع تحرك بكين لتطبيق قانون للأمن القومي في يونيو/حزيران العام الماضي بريطانيا إلى عرض اللجوء على نحو ثلاثة ملايين من سكان هونج كونج المؤهلين للحصول على جواز السفر البريطاني اعتباراً من 31 يناير/كانون الثاني.