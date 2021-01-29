شكرا لقرائتكم خبر عن همام طارق ينضم للجوية العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

انضم همام طارق، لاعب المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، إلى صفوف فريق القوة الجوية، بعد أن أنهى عقده مع فريق الإسماعيلي المصري بالتراضي.

ووقع همام طارق على عقد رسمي مع إدارة القوة الجوية، لغرض تمثيل فريقها الكروي الأول في مباريات المرحلة الثانية من الدوري العراقي الممتاز.

وكان طارق تلقى عرضاً مغرياً من قبل حسين العنكوشي، رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، إلا أن اللاعب رفض، وأكد أنه لن يلعب في الدوري العراقي، إلا مع القوة الجوية.

يذكر أن همام طارق، هو أحد الأعمدة الأساسية في تشكيلة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم منذ أكثر من ثماني سنوات.