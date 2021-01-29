شكرا لقرائتكم خبر عن العواني يهدي f3 كأس زايد بن منصور للقدرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

أهدى الفارس سلطان محمد العواني إسطبلات f3،العائدة إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي،لقب سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين لمسافة 120 كلم، الذي أقيم الجمعة بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة،بمشاركة 100 فارس وفارسة، يمثلون مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

حقق البطل فوزه الأول في سباقات القدرة على صهوة «النيزي بلاك بيوتي» مسجلاً زمناً قدره 4:10:52 ساعات وبمعدل سرعة بلغ 28.7 كلم/‏‏ ساعة، وجاء في الوصافة الفارس راشد سعيد من إسطبلات( M7) على صهوة «واترليا سيكور سكاي» بفارق ثانيتين من البطل، وحل ثالثاً عبد الله خلفان على الجهوري على صهوة «أي أو رغد» من إسطبلات الوثبة، بفارق 4 ثوان من صاحب المركز الأول.

وعقب ختام السباق، قام مسلم العامري، مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، وعبد الرحمن الرميثي مشرف القرية، ولارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة، وبحضور محمد الحضرمي مدير السباقات بقرية الوثبة بتتويج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وسط سعادة من منسوبي الإسطبلات الفائزة.

وأبدى البطل الفارس سلطان محمد العواني صاحب الـ 14 عاماً سعادته الكبيرة بحصوله على المركز الأول، خاصة أنها المرة الأولى التي يتوج فيها بطلاً في سباقات القدرة.

وقال العواني: سعيد جداً بإحرازي أول ألقابي في القدرة بنيلي لقب كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد، لقد كان شيئاً مميزاً بالنسبة لي وسيظل في ذاكرتي.

من جانبه،أشاد مسلم العامري بالسباق، وقال إنه أفرز وجوهاً جديدة سيكون لها دور في المستقبل.

وأشاد العامري بالالتزام الكبير من قبل الجميع والمشاركة الجيدة من الفرسان والفارسات بالرغم من صغر سنهم، حيث جمع الكأس نخبة مميزة من الناشئين والشباب بقرية الوثبة.