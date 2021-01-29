شكرا لقرائتكم خبر عن ترك الأطفال بمفردهم مع الغرباء والمربيات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

حذرت شرطة أبوظبي من مخاطر إهمال الأسر للأطفال، بتركهم لفترات طويلة تحت رعاية المربيات أو الغرباء، على نحو قد تترتب عليه نتائج تنعكس سلباً بتعرضهم للأذى أو الابتزاز، مؤكدة اهتمامها بتعزيز أمن وسلامة النشء بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

وأوضحت إدارة مراكز الدعم الاجتماعي بشرطة أبوظبي، أنها تنفذ حملات وبرامج توعية للأسر لحماية صحة الطفل النفسية والجسدية والسلامة العامة.

وأشارت إلى تركيز المراكز على حماية الأسر والأطفال ورعايتهم والتزامها باستخدام أفضل الممارسات الشرطية والإجراءات الاحترازية، لضمان حصولهم على أفضل معايير الاستقرار الأسري.

وناشد الأهالي بعدم الانشغال عن الأطفال وتركهم برفقة الخادمات لساعات طويلة، موضحاً أن قانون العقوبات في الدولة، يُحمل المهملين المسؤولية عن التقصير في واجباتهم، مؤكداً ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياة وسلامة الأطفال.

وأضافت إن أغلب المربيات لا تتوافر لديهن أدنى مهارات تربية الأطفال، وتنشئتهم والتعامل معهم، ما ينعكس سلبياً على حالة الأبناء النفسية، والصحية، والسلوكية، حاثاً الأمهات على توفير الرعاية والرقابة اللصيقة وعدم إهمال الأطفال وحمايتهم من المخاطر.