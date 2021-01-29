شكرا لقرائتكم خبر عن خطباء الجمعة يدعون للالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

دعا خطباء الجمعة، أمس الجمعة، المصلين بالحرص على التواصل مع الأرحام والأقارب، عبر وسائل الاتصال، وتجنب في هذه الفترة الزيارات والتجمعات العائلية إلا لضرورة، وأكدوا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية، التي قررتها الجهات المعنية، حفاظاً على سلامتنا، وسلامة أرحامنا، ومجتمعنا.

وقالوا: لفظ الصلة تعم كل أنواع التواصل مع الأرحام، بكل الوسائل المتاحة، فتشمل الاتصال عبر الوسائل الحديثة، لأجل الاطمئنان على حالهم، ومواساتهم في ملماتهم، وتخفيف آلامهم، والدعاء بالشفاء لمرضاهم، ولا أقل من الاكتفاء بالسلام عليهم، لإبداء الاهتمام بهم.

وأضافوا: صلوا أرحامكم ولو كانت صلتكم بمجرد السلام فإن ذلك يعزز التماسك الأسري، ويرسخ التلاحم المجتمعي، وعلى الآباء والأمهات، أن يعرفوا بناتهم وأبناءهم بأرحامهم، ويحثوهم على صلتهم، فإن ذلك من مسؤوليتهم.