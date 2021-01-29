مختبر ذكي متنقل للكشف عن جودة الأحجار الكريمة بدبي

دبي: سومية سعد

كشفت بلدية دبي، عن وجود مختبر ذكي متنقل للكشف عن حجر الزفير «أحد الأحجار الكريمة» في المعارض والفعاليات الكبيرة في الإمارة، والتأكد من الحجر هل هو طبيعي أو معالج أو صناعي؟، وذلك لوجود تقنيات جديدة لمعالجة وتصنيع الأحجار الكريمة، ويعد المختبر الأول من نوعه عربياً الذي يكشف عن هذا النوع من الأحجار النادرة وأهم مراحل المعالجة التي مر بها الحجر، والمادة الكيميائية المضافة إليه، وذلك للتأكد من جودته على أرض الواقع من خلال ثلاثة محاور رئيسية أولها فحص المقتنيات الثمينة، وثانيها الرقابة والتفتيش، والثالث التحقق من دقة الموازين الإلكترونية.

وقالت البلدية إن المختبر يعمل أيضاً للكشف عن أحجار الياقوت والزمرد وغيرها من الأحجار الكريمة وشبه الكريمة، بالاعتماد على خبرة الكادر الفني المشارك من قبيل بلدية دبي، وباستخدام أحدث التقنيات في الفحص التي تعتمد على الليزر والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى فحص المعادن الثمينة مثل الذهب، والفضة والبلاتين، وتحديد ما إذا كانت العيارات مطابقة للعيار المدموغ على تلك المشغولات المعدنية الثمينة، وذلك باستخدام جهاز الأشعة السينية.

وأوضحت أن المختبر المركزي، يعد مختبراً مرجعياً معتمداً بالإمارات وممثلاً لها في المحافل الدولية، ويسهم في رفع ثقة الزوار في جودة ما يتم تداوله خلال المعارض والفعاليات من سلع نشر الوعي وتثقيف العارضين.

وأكدت أنه في الجانب الرقابي يتم تقييم المطابقة للمنتجات من خلال جولات المفتشين في المعارض على منصات العارضين، وأخذ عينات عشوائية لفحصها وذلك للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات، وإبراز دور المقاييس القانونية التي توضح كيفية أداء التحقق المترولوجي القانوني على الموازين الإلكترونية التجارية المستخدمة في عمليات وزن المعادن الثمينة والمجوهرات.

وأشارت إلى وجود كوادر فنية خبيرة ومؤهلة،تستخدم أحدث التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية، ولهذه الممارسة الحضارية أثر كبير في ضمان حقوق التجار والمستهلكين، وحماية المجتمع من احتمالات الغش.