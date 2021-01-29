"الصحة" تدرس أثر الإجراءات الاحترازية في جودة الحياة

دبي: إيمان عبدالله آل علي

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن دراسة أجرتها حول أثر الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة «كوفيد-19» في الحالة الصحية وجودة الحياة للأفراد في الإمارات العربية المتحدة، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية في الشارقة، وشملت الدراسة ٢٣ سؤالاً، بهدف التعرف إلى أثر تغيير الحركة البدنية والنظام الغذائي والممارسات اليومية الناتجة عن التزام البيوت خلال أزمة وباء «كوفيد-19» على مستوى الصحة العامة للأفراد.

وأكدت الوزارة أن الدراسة تساعد على إدراك مدى تأثير الأزمة في مستوى وجودة الصحة للمجتمع الاماراتي مما يمكننا كخبراء في الصحة لتطوير برامج ومبادرات لتعزيز الصحة ووضع خطط طويلة الأمد لمواجهة أي تحد مماثل في المستقبل.

وأوضحت أن الاستبيان يستهدف الأشخاص في عمر 18 عاما، وما فوق، ويكون مقيماً في الإمارات العربية المتحدة، بما لا يقل عن 6 أشهر، ويركز الاستبيان على مجالات الحركة البدنية، والعادات الغذائية، والوضع الصحي العام.

وأكدت أن الدراسة تشمل بعض التسميات، وهي فترة ما قبل الجائحة (قبل شهر مارس 2020) أي قبل وصول الجائحة بشكل رسمي إلى الدولة، وفترة التعقيم الوطني (ما بين شهري مارس ومايو 2020)، وخلال هذه الفترة لم يسمح بخروج الأفراد من المنازل في أوقات محددة، وفترة التباعد الاجتماعي (الفترة الحالية التي بدأت في يونيو 2020)، وتشمل هذه المرحلة السماح بالخروج مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وأهمها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي.

وتفصيلا، ركز الاستبيان في بعض الأسئلة على الأشخاص الذين يعانون مرضاً مزمناً، عبر سؤالهم، خلال مرحلة التعقيم الوطني (الحجر)، هل لاحظت تحسناً في مرضي المزمن مقارنة بوضعي قبل جائحة كورونا؟ وبعد مرحلة التعقيم الوطني (الحجر)، لاحظت تحسناً في مرضي المزمن مقارنة بوضعي قبل جائحة كورونا ؟ وطلب الاستبيان تحديد رأي الشخص بما يمكن أن تعرض له خلال فترة التعقيم الوطني، كالصعوبة في النوم ليلاً، والصداع وانزعاج في المعدة، واحتقان في الحلق والأنف، والشعور بالتعب، والعصبية، والمزاج السيئ.

ومن ضمن الأسئلة في الاستبيان، كيف كان وزنك في بداية عام 2020 - أي قبل جائحة كورونا، هل كنت تمارس الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة على مدى 5 أيام في الأسبوع، وذلك بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية قبل الجائحة؟ هل كنت خلال فترة التعقيم الوطني تمارس بشكل اكثر الرياضة الشديدة (مثل الركض وركوب الدراجة)؟ هل كنت خلال فترة التعقيم الوطني تمارس بشكل اكثر الرياضة المتوسطة (مثل المشي السريع والسباحة)؟

وتركزت الأسئلة حول النشاط البدني، فكان السؤال، هل كنت تقضي 4-8 ساعات جالساً في اليوم الواحد خلال فترة التعقيم الوطني؟ مقارنة بنظام حياتك الاعتيادية، هل كنت تقضي ساعات أطول جالسا؟ هل كنت تقضي أكثر من 4 ساعات في مشاهدة التلفاز يومياً؟

كيف تصف نشاطك البدني خلال المرحلة الحالية لجائحة كورونا التي تفرض التباعد الاجتماعي؟

كما تضمن الاستبيان سؤالاً حول النظام الغذائي في الفترة ما قبل جائحة كورونا، وخلال التعقيم الوطني، والمرحلة الحالية التي تفرض التباعد الاجتماعي، هل كنت تتناول الفواكه والخضروات واللحوم والمأكولات البحرية والوجبات السريعة والحلويات والموالح والمشروبات الغازية والحليب ومشتقاته والمشروبات الغنية بالكافيين كالقهوة والشاي؟ وهل كنت تطلب خدمات التوصيل من المطاعم؟ وهل كنت تتناول الفيتامينات والمكملات الغذائية؟ هل لاحظت زيادة في وزنك خلال فترة التعقيم الوطني لجائحة كورونا؟

وكيف تصف عاداتك الغذائية خلال المرحلة الحالية لجائحة كورونا والتي تفرض التباعد الاجتماعي؟