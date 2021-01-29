الاتحاد الأوروبي ينشر نسخة منقحة بشدة من عقد لقاح أسترازينيكا

محمد اسماعيل - القاهرة - بروكسل - (د ب أ):

نشرت المفوضية الأوروبية نسخة منقحة بشدة من عقدها مع شركة أسترازينيكا المنتجة للقاح مضاد لمرض كوفيد-19 وسط خلاف بشأن الالتزامات القانونية للشركة.

وجرى حجب أجزاء مهمة من العقد تشير إلى تكاليف اللقاح وكذلك جدول مواعيد التسليم الذي تعهدت به الشركة البريطانية-السويدية.

ودفعت المفوضية الأوروبية –وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي- الشركة من أجل السماح بالنشر في حين تحاول الضغط على الشركة لتسليم المزيد من الجرعات رغم وجود مشكلات خاصة بالإنتاج.

ورفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي بشدة ما ردددته الشركة من أنها ملتزمة قانونيا فقط بإحراز "أفضل الجهود" للوفاء بالجدول المتفق عليه.

وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر للصحفيين في بروكسل بعد فترة قصيرة من نشر العقد: "بالقطع ليس هناك شك ، لدينا التزام صارم من جانب الشركة".