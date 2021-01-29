محافظ أسيوط: إنشاء كوبري علوي على النيل بأبوتيج

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن بدء أعمال إنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يخدم أهالي مركزي أبوتيج وساحل سليم ويربط بين الطريقين الصحراويين الشرقي والغربي مرورًا بالطريق الزراعي بطول ١٧ كيلو متر وعرض ٤٠ متر ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية ويساهم الكوبري في نقل الحركة المرورية المتبادلة بين مراكز شرق وغرب النيل وتقليل الكثافة المرورية على الطرق.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن كوبرى أبوتيج العلوى سوف يساعد على تنشيط الحركة التجارية والمنطقة الصناعية بالزرابي والمنطقة الصناعية بالمطمر مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتفقد المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، الأعمال التمهيدية لإنشاء كوبري أبوتيج العلوي على النيل الذي يربط بين مركزي أبوتيج وساحل سليم ومراكز شرق وغرب النيل لمتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الاشتراطات والاجراءات الاحترازية والوقاية لحماية العاملين بالمشروع.

كما تفقد أعمال الرصف وإلقاء التربة الزلطية والجاري تنفيذها بطريق أبوتيج/صدفا بجوار ترعة نجع حمادي وذلك بداية من قرية النخيلة بأبوتيج بأطوال تصل إلى 3.5 كيلو متر وذلك للوقوف على معدل التنفيذ طبقاً للاشتراطات والمواصفات والمعايير رافقه خلالها الجولة يسري كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومسئولي هيئة الطرق.