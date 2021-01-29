الارشيف / اخبار العالم

المجر أول دولة في الاتحاد الأوروبي توافق على استخدام لقاح سينوفارم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 16:52
ممرضة تحصل على لقاح ضد في المجر
عربي ودولي

ع+ ع-

باتت المجر، اليوم الجمعة، أول دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تقر استخدام لقاح "سينوفارم" المضاد لمرض كوفيد-19.
وقالت سيسيليا مولر، كبيرة مسؤولي الصحة في البلاد "وافق المعهد الوطني للصيدلة والتغذية اليوم على استخدام لقاح سينوفارم". 
كانت المجر أول دولة أيضاً في الاتحاد الأوروبي تمنع، الأسبوع الماضي، رخصة مؤقتة للقاح "سبوتنيك-في" الروسي. 
وأطلقت دول الاتحاد الأوروبي، في نهاية ديسمبر الماضي، حملات عامة للتطعيم ضد المسبب لمرض كوفيد-19 باستخدام لقاح طورته شركتا "بيونتك" الألمانية و"فايزر" الأميركية.
إلا أن نقص الجرعات أدى إلى تباطؤ كبير في حملة التطعيم.

المصدر: وكالات

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا