الاتحاد الأوروبي يعتزم نشر العقد مع «استرازينيكا»

ابوظبي - سيف اليزيد - تعتزم المفوضية الأوروبية نشر نسخة منقحة لعقدها مع شركة الأدوية العملاقة أسترازينيكا، اليوم الجمعة، حسبما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين، وسط خلاف حول تأخر تسليم اللقاحات.

وقالت فون دير لايين للإذاعة الألمانية العامة دوتيتشلاندفونك الجمعة «نريد أن ننشره اليوم. نحن بصدد إجراء محادثات مع الشركة بشأن الأجزاء التي يتعين تغطيتها».

من جهة أخرى قال وزير الصحة الألماني ينس شبان إن الخبراء الألمان يتوقعون من الهيئة الناظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي أن تفرض قيوداً عندما ترخص لاستخدام لقاح أسترازينيكا في الكتلة، نظراً لعدم كفاية المعطيات المتعلقة بفاعلية اللقاح لدى الأشخاص الأكبر سناً.

وقال في مؤتمر صحافي «لا نتوقع ترخيصاً من دون قيود».

ومن المتوقع أن تعلن وكالة الأدوية الأوروبية الجمعة الموافقة على اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وكانت اللجنة الألمانية للتلقيح أعلنت أنها لن توصي باستخدام اللقاح على الأشخاص بعمر 65 عاما وما فوق، لأن المعطيات لتقييم فعالية اللقاحات على هذه الشريحة العمرية غير كافية.



