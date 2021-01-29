الإمارات تتخطى حاجز 3 مليون جرعة لقاح كورونا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 29 يناير 2021 03:16 مساءً - منذ 34 دقيقة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الجمعة، تقديم 137.956 جرعة من لقاح “كوفيد- 19” خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 3.006.601 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 30.40 جرعة لكل 100 شخص، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات “وام”

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كورونا وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الفيروس.