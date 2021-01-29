رسميا.. المغرب يعفي مواطني بوركينافاسو من التأشيرة لدخول المملكة

جدة - عبدالحي حسين - ألغى المغرب، رسميا، اليوم الجمعة، المواطنين البوركينابيين من التأشيرة لدخول التراب المغربي.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم، إنه انطلاقا من الاتفاق، المبرم بين المغرب وبوركينافاسو، فإن المواطنين البوركينابيين، أصبحوا معفيين من إجراءات الحصول على التأشيرة، لدخول المملكة المغربية.

وكان وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد وقع مع نظيره البوركينابي، في شهر أكتوبر الماضي، على اتفاق بين حكومة بوركينافاسو وحكومة المملكة المغربية بشأن إلغاء تأشيرات الدخول لفائدة مواطني البلدين، حاملي جوازات السفر العادية.

ويهدف الاتفاق المذكور إلى تسهيل التنقل بين المغرب، وبوركينافاسو، وتعزيز الجانب الإنساني باعتباره ركيزة أساسية للتعاون والأخوة بين البلدين.

وكانت بوركينافاسو، قد افتتحت في أكتوبر قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة، مؤكدة موقفها الداعم للوحدة الترابية للمغرب.