الكوميدي جاد المالح يصدر أول ألبوم غنائي

جدة - عبدالحي حسين - أصدر الكوميدي المغربي الفرنسي، جاد المالح، اليوم الحمعة، أول ألبوم غنائي في مسيرته الفنية، بعنوان “dansez sur moi”، يضم 9أغان، متاحة للاستماع على منصة “سبوتيفاي“.

وقال المالح في إعلانه على صدور الألبوم :”اليوم أنا فخور وسعيد للغاية بإصدار ألبومي الأول. إنه حلم الطفولة ، لكنه قبل كل شيء نتيجة بعد عدة سنوات من التأمل والتردد”.

واشتغل جاد المالح على الألبومه، خلال فترة الحجر الصحي، ويريد من خلاله تكريم الفنان الفرنسي كلود نوغارو، من خلال إعادة أغانيه.

وأضاف المالح حول الموضوع: ” شكراً لك كلود نوغارو لكونك في يوم من الأيام كنت رفيق طريق طفل صغير من الدارالبيضاء. لقد رافقتني في الطريق إلى المدرسة”.

عشق جاد المالح للموسيقى لم يكن حديث العهد، بل شارك، سابقا، مع فرقة موسيقية في المغرب، وقدم حفلات.

ويملك المالح تجارب غناء سابقة، على الرغم من قلتها، من أبرزها أغنية “رقصة الفرح”، التي حققت نجاحا بعد إصدارها عام 2015.