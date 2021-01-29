كيا المغرب تطلق مجموعة CEED الجديدة -صور

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة “KIA Maroc” عن إطلاق مجموعة سياراتها CEED الجديدة، ذات النظام الهجين، والمزودة بتكنولوجا MHEV.

وطرحت الشركة سياراتها الجديدة، التي تتوفر على محرك بسعة 1.6 لتر، وبعزم 136 حصانا، ونظام دفع هجين خفيف MHEV 48V.

وتسمح التكنولوجية، التي تتوفر عليها السيارة الجديدة، بتخفيض كبير في استهلاك الوقود، وكذا انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، فضلا عن المرونة، ومتعة القيادة للسائق.

وأكدت الشركة ذاتها، في بلاغ بهذا الخصوص، أن طرحها لهذه السيارة في المغرب، يندرج ضمن استراتيجتيها لتعزيز توجه العلامة التجارية نحو السيارات الكهربائية.

كما تم إثراء مجموعة CEED MHEV الجديدة بمعدات جديدة، وأصلية، ومتوفرة في كل نقاط البيع، التابعة للشركة في مختلف أنحاء المملكة.

ويتم طرح المجموعة مع ضمان يصل إلى 7 سنوات/150.000 كيلومتر، فيما تتوفر بسعر يبتدئ من 199.900 درهم.