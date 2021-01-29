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التحقيق مع كريستيانو رونالدو من طرف الشرطة الإيطالية

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محمد بوملي 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - حققت الشرطة الإيطالية، أخيرا، مع نجم كرة القدم، ، لاعب فريق يوفنتوس، بعد خرقة إجراءات الحجر الصحي، المفروضة في البلاد.

واتهم رونالدو بإقامة احتفال بعيد ميلاد صديقته جورجينا، على الرغم من إجراءات مكافحة تفشي فيروس .

ويواجه النجم البرتغالي تهمة انتهاك قواعد مكافحة كوفيد-19، والسفر بين منطقتي بيدمونت وفالي داوستا.

وأظهرت لقطات، تم حذفها بعد نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، رونالدو، وصديقته جورجينا رودريغيز، المحتفلة بعيد ميلادها 27، وهما على زلاجة جليد في منتجع جبلي للتزلج.

وكتبت صحيفة “كوريير ديلو سبورت” أن رونالدو، وصديقته نزلا في فندق يفترض أنه مغلق، في الوقت الحالي، بسبب تفشي وباء كورونا.

وتمنع السلطات الإيطالية، حاليا، السفر بين المدن، من أجل مواجهة انتشار الوباء في دولة تضررت كثيرا من جائحة كورونا.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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