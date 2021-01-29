بعد الإضراب المفتوح.. مستخدمو البريد يتوصلون إلى اتفاق مع إدارة مجموعة بريد المغرب

جدة - عبدالحي حسين - عقب الإضراب المفتوح، الذي خاضه مستخدمو بريد المغرب، وفرعه البريد بنك، قبل أسابيع ماضية، من المرتقب أن يتم توقيع محضر اتفاق بين الحركة النقابية، وإدارة مجموعة بريد المغرب، اليوم الجمعة، وذلك في المقر الاجتماعي لبريد المغرب، في العاصمة الرباط.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التنسيق النقابي الثلاثي، المكون من الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك، والنقابة الوطنية لمجموعة بريد المغرب، بالإضافة إلى النقابة الوطنية للبريد

تلقى دعوة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إدارة مجموعة بريد المغرب، بداية من يوم السبت 16 يناير الجاري، واستمرت هاته المفاوضات إلى غاية مساء أمس الخميس.

وعلاوة على ذلك، ذكر بلاغ التنسيق النقابي الثلاثي المذكور، أن الحركة النقابية توصلت إلى توافقات مهمة حول مختلف الملفات والمطالب، إذ سيتم التوقيع، اليوم، على النظام الأساسي لمستخدمي بريد المغرب، وفرعه البريد بنك، وسيتم التوقيع، أيضا، على الاتفاق الإطار المصاحب للنظام الأساسي، والتعاقد المشترك.

يذكر أن البريديين المغاربة كانوا في إضراب مفتوح عن العمل، منذ 6 يناير الجاري، قبل ان يتم تعليقه، قبل أسابيع.