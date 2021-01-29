جامعة الكرة تنزل عقوبات بـ”الجملة” على أندية البطولة الاحترافية القسم الثاني

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت اللجنة المركزية للتأديب، التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، اليوم الجمعة، مجموعة من العقوبات في حق بعض أندية البطولة الاحترافية القسم الثاني لحساب الجولة السادسة، والسابعة.

وفيما يلي قرارات اللجنة التأديبية:

بالنسبة إلى البطولة الاحترافية 2 INWI -الجولة السادسة:

تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة، التي جمعته بفريق شباب أطلس خنيفرة، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق الكوكب المراكشي مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 4 إنذارات خلال المباراة، التي جمعته بفريق شباب السالمي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق شباب السالمي مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 5 إنذارات خلال المباراة، التي جمعته بفريق الكوكب المراكشي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

الجولة السابعة:

توقيف زهير اللعطي، لاعب فريق سطاد المغربي لـ3 مباريات، واحدة منها موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 2250 درهما بعد طرده في المباراة، التي جمعت فريقه بالاتحاد البيضاوي، وذلك بناء على المادة 85.2 من مدونة التأديب.

توقيف محسن ربجة، لاعب فريق الاتحاد البيضاوي لـ3 مباريات واحدة منها موقوفة التنفيذ مع تغريمه مبلغ 2250 درهما بعد طرده في المباراة التي جمعت فريقه بسطاد المغربي وذلك بناء على المادة 85.2 من مدونة التأديب.

تغريم فريق سطاد المغربي مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 3 إنذارات، وطرد خلال المباراة، التي جمعته بفريق الاتحاد البيضاوي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق الاتحاد البيضاوي مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 3 إنذارات وطرد خلال المباراة، التي جمعته بفريق سطاد المغربي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق جمعية سلا مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 6 إنذارات خلال المباراة، التي جمعته بفريق شباب بنجرير، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.

تغريم فريق اتحاد تواركة مبلغ 1500 درهم، لحصوله على 9 إنذارات خلال المباراة، التي جمعته بفريق الراسينغ الرياضي، وذلك بناء على المادة 89 من مدونة التأديب.