يوسف الجندي مدمن قمار في “صلا وسلام”.. التفاصيل على لسانه – فيديو

جدة - عبدالحي حسين - يشخص الممثل يوسف الجندي، دور بطولة في مسلسل “صلا وسلام” الجديد، من خلال شخصية سلمان، رفقة عدد من الفنانين الآخرين في المسلسل الأسبوعي المرتقب بثه على القناة الأولى

ويتقمص الجندي في المسلسل، الذي أخرجته زكية الطاهيري، دور صاحب مقھى، أفسده شغفه بالقمار، يملك ماضيا عاطفيا تجاه كريمة منذ سنوات الثانوية، وبسبب عدم مبادلتھا له الحب، يتزوج نكاية بها صديقتهما جمیلة.

الجندي تحدث لـ”اليوم 24″ عن دوره في المسلسل، وقرب الجمهور من كواليس التصوير، التي زامن جائحة كورونا، وتم في مدينة أبي جعد.

ويشارك في المسلسل إلى جانب الجندي، كل من فدوى طالب،، ومونية لمكيمل، وسعد موفق، وزينب الناجم، ويوسف الهري، وفاطمة بوشتان، وميلود الحبشي.

المسلسل الجديد من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة سيشرع في بث حلقاته على قناة الأولى ابتداءً من الأسبوع المقبل، ببث حلقتين كل يوم أربعاء في الساعة 9:50 مساءً.