الإمارات تسجل 3962 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة

المناطق - وكالات

سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297,014 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 2,975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269,999 حالة.