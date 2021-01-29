شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 3962 إصابة بكورونا و7 حالات وفاة والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 1:37 مساءً, 29 يناير 2021 م
المناطق - وكالات
سجّلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 297,014 إصابة.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 7 وَفَيَات جديدة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 826 وفاة، مشيرةً إلى شفاء 2,975 حالة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 269,999 حالة.