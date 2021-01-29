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تمرين عسكري مشترك بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعتين - 12:49 مساءً, 29 يناير 2021 م

المناطق - وكالات

انطلق التمرين العسكري المشترك ” الاتحاد الحديدي 14 ” بين القوات البرية الإماراتية والجيش الأمريكي اليوم، والمقام على أرض الإمارات العربية المتحدة ويستمر لمدة عشرة أيام.
ويهدف التمرين المشترك إلى تبادل الخبرات العسكرية بين البلدين لرفع الكفاءة والجاهزية القتالية وتطوير مهارات القوات البرية ورفع الكفاءة القتالية للوصول إلى الاحترافية في أداء المهام وتعزيز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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