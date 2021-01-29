شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نص القانون للسماح للمؤسسات الأهلية بإيواء "الأطفال والمسنين" المرضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتضمن قانون تنظيم العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019، شكل وأنشطة عمل المؤسسات الأهلية المختلفة، وكانت قد أقرت الحكومة المصرية مؤخرا اللائحة التنفيذية للقانون، والذى يمثل نقلة نوعية تاريخ العمل الأهلي في مصر، كونه يعكس إيمان الدولة بالدور الحيوى لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية في مختلف المجالات.

ويسمح القانون تنظيم العمل الأهلى للجمعيات الأهلية بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية وذوى الاحتياجات الخاصة، بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية.

وأعطى القانون للجهة الإدارية إلغاء الترخيص فى حالة مخالفة شروطه، وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط.

ونصت المادة "22" من القانون على، لا يجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص...ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه، كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.

على أن تحدداللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات منح الترخيص وأحوال إلغائه وطريقة تشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة النشاط المخالف ومعايير اختيار أعضائها.