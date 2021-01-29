صور.. جولة "الخليج 365" داخل أول مركز لتطعيم المواطنين بـ"لقاح كورونا" في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

جهزت مديرية الصحة بمحافظة أسيوط، أول مركز لتلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بمستشفى الإيمان العام بمنطقة الأربعين، وذلك ضمن 4 مواقع جرى اختيارها بالمحافظة لتوزيع اللقاح على المواطنين وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا.

يأتي ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لبدء تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا وفي إطار خطة الدولة لمجابهة الفيروس.

"الخليج 365" رصد أجواء تجهيزات أول مركز بأسيوط لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا داخل المستشفى، من خلال السطور التالية:

الدكتور أحمد سيد موسى مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط، قال لـ"الخليج 365": إن مركز التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد بمستشفى الإيمان العام يعد الأول في أسيوط ضمن 4 مواقع جرى الانتهاء من تجهيزها لخدمة المواطنين على مستوى المحافظة وذلك للحد من الزحام والتكدس خلال تلقي اللقاح داخل المركز؛ مشيرًا إلى أن وجود مرحلتين لتلقي اللقاح الأولي منها تطعيم الأطقم الطبية داخل مستشفيات العزل وهو ما جرى بالفعل داخل مستشفى أبوتيج النموذجي المخصص لعزل وعلاج مصابي فيروس كورونا.

وأضاف مدير إدارة مكافحة العدوى بمديرية الصحة بأسيوط، أما المرحلة الثانية وهي تطعيم المواطنين من الفئات المستهدف من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة داخل مراكز تقديم الخدمة بأسيوط، وذلك بعد أن يقوم المواطن بإتمام عمليات التسجيل والحجز التى تجرى عبر الموقع الإلكتروني الجديد للقاح، وتقديم البيانات المطلوبة يستقبل المواطن رسالة نصية على هاتفه المحمول محدد فيها الوقت وعنوان المكان المنتظر تطعيمه فيه بلقاح كورونا.

وتابع "وذلك ضمن منظومة إلكترونية أعدتها وزارة الصحة لمنع التكدس أمام مراكز تقديم اللقاح ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة وتسهيلًا على المواطنين لتلقي الخدمة بشكل سريع وآمن".

وأشار موسى، إلى أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا عبارة عن جرعتين يحصل المواطن المستفيد على الجرعة الأولي من خلال حقنة في عضلة الكتف وتسجيل كافة بياناته، وبعد مرور 21 يومًا يحصل على الجرعة الثانية".

الدكتور محمد جمال مدير مستشفى الإيمان العام بأسيوط، أكد على انتهاء كافة الاستعدادات وتجهيز مركز تلقى اللقاح والأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد للمواطنين بمقر المستشفى؛ مشيرًا إلى تخصيص طابق كامل داخل مبنى العيادات الخارجية بالمستشفى يحتوى على 6 حجرات تضم منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يجري فيها إطلاع الأشخاص على الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وعيادات لمتابعة المواطنين الذين جرى تطعيمهم.

وأشار مدير مستشفى الإيمان العام، إلى عمل مسارات لدخول المواطنين المتوافدين على مركز تلقي لقاح كورونا، بعيدًا عن الأقسام الداخلية بالمستشفى منعًا للتزاحم مع وضع علامات استرشادية للمواطنين بداية من دخول المستشفى حتى وصول مقر المركز.