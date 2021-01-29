الاتحاد الإفريقي يعلن شراءه 400 مليون جرعة لقاح لكورونا لتوزيعها على الدول الأعضاء

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وكالة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإفريقية، شراءها 400 مليون جرعة لقاح لفيروس كورونا، تمهيدا لتوزيعها على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وقال مدير الوكالة جون نكينغاسونغ، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن عملية شراء اللقاح تمت عبر معهد “سيروم” الهندي، واللقاح من صنع شركة “أسترازينيكا-أكسفورد” البريطانية.

وأضاف المتحدث نفسه أن الوكالة كانت قد اشترت، مطلع الشهر الجاري 270 مليون جرعة لقاح من شركات “فايزر” و”آسترازينيكا”، و”جونسون آند جونسون”.

ويسعى الاتحاد الإفريقي إلى تطعيم 60 في المائة من سكانه، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في القارة، التي سجلت حتى الآن 3.4 ملايين إصابة بفيروس كورونا.