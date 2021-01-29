اخبار العالم

الاتحاد الإفريقي يعلن شراءه 400 مليون جرعة لقاح لكورونا لتوزيعها على الدول الأعضاء

0 نشر
alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت وكالة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الإفريقية، شراءها 400 مليون جرعة لقاح لفيروس ، تمهيدا لتوزيعها على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.

وقال مدير الوكالة جون نكينغاسونغ، في تصريح صحفي، أمس الخميس، إن عملية شراء اللقاح تمت عبر معهد “سيروم” الهندي، واللقاح من صنع شركة “أسترازينيكا-أكسفورد” البريطانية.

وأضاف المتحدث نفسه أن الوكالة كانت قد اشترت، مطلع الشهر الجاري 270 مليون جرعة لقاح من شركات “فايزر” و”آسترازينيكا”، و”جونسون آند جونسون”.

ويسعى الاتحاد الإفريقي إلى تطعيم 60 في المائة من سكانه، البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة في القارة، التي سجلت حتى الآن 3.4 ملايين إصابة بفيروس كورونا.

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا