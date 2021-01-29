الأطر الصحية في جهة فاس – مكناس تتلقى جرعات لقاح كوفيد- 19- صور

جدة - عبدالحي حسين - بعد أن تلقى الملك محمد السادس، مساء الخميس بالقصر الملكي بفاس، الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا؛ تم مساء أمس في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، تقديم الجرعة الأولى من اللقاح لمجموعة من الأطر الصحية، في فاس وفق المعايير المحددة من قبل وزارة الصحة.

وتلقى المدير الجهوي للصحة في جهة فاس – مكناس، المهدي البلوطي، بالمركز الصحي الحضري سيدي إبراهيم بفاس، الجرعة الأولى من اللقاح.

وستتلقى الأطر الطبية، والتمريضية، والإدارية، التابعة لوزارة الصحة، والعاملين في الصفوف الأمامية، والفئات المسنة الجرعة الأولى من اللقاح، ابتداء من اليوم الجمعة، بعد عملية الانخراط في التلقيح.

وستكون عملية التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وستتم بطريقة تدريجية، وسيستفيد منها جميع المواطنين المغاربة، والأجانب المقيمين في المغرب، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 17، وأزيد من 75 سنة، في سبيل تحقيق المستويات المنشودة من التحصين الجماعي.

ويعد المغرب أول بلد إفريقي يطلق حملة تلقيح وطنية، بعد أن تسلم، أول أمس الأربعاء، أول شحنة من لقاح “سينوفارم” الصيني ضد كوفيد -19، فيما كان قد توصل بدفعة من لقاح أسترازينيكا.

