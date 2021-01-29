إسرائيل تعتذر للإمارات بعد افتراءات مسؤولة حكومية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اعتذرت إسرائيل، قبل أيام، للإمارات العربية المتحدة بعد نشر افتراءات لمسؤولة في وزارة الصحة الإسرائيلية.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إنه تم الاعتذار رسميا لحكومة الإمارات.

وأشار الموقع إلى أن الاعتذار جاء بعد تصريحات لمديرة الصحة العامة في وزارة الصحة الإسرائيلية شارون ألروي بريس، في إحاطة من عبر الاتصال المرئي "زووم" إلى مديري المستشفيات في وقت سابق من هذا الأسبوع ربطت فيه بين ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا وزيارتهم لعدد من الدول بينها الإمارات.

وقال: " كانت المسؤولة تنتقد بشكل أساسي الحكومة الإسرائيلية، التي اختارت عدم وقف الرحلات الجوية إلى الخارج حتى عندما ثبتت إصابة العديد من المسافرين الإسرائيليين".

وتم نشر هذا التصريح في القناة الإخبارية الإسرائيلية "13".

وقال موقع "واللا" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين: "استاء المسؤولون الإماراتيون من هذه التصريحات وأعربوا عن دهشتهم من أن مسؤولة كبيرة بوزارة الصحة الإسرائيلية تتحدث بمثل هذه المصطلحات".

وأضاف: "اعتذر مستشارو رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن التصريحات وأكدوا أن إسرائيل لا تحمّل الإمارات بأي شكل من الأشكال المسؤولية عن ارتفاع حالات الإصابة ".