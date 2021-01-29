شكرا لقرائتكم كارلوس غصن محكمة أميركية تسمح بتسليم أب وابنه متهمين بمساعدة غصن على الهروب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفضت قاضية في مدينة بوسطن الأميركية يوم الخميس، محاولة أخيرة من أب وابنه لتجنب تسليمهما لليابان لمواجهة اتهامات بمساعدة رئيس شركة نيسان موتور السابق كارلوس غصن على الهرب من البلاد.

ويفسح حكم قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إنديرا تالواني، المجال أمام تسليم مايكل تيلور، الضابط السابق بالقوات الخاصة بالجيش الأميركي، وابنه بيتر تيلور لليابان بعدما وافقت وزارة الخارجية الأميركية على التسليم.

2 صور كارلوس غصن كارلوس غصن نادين برفقة والدها رجل الأعمال كارلوس غصن

وكان قد ألقي القبض على الأب وابنه في مايو أيار بناء على طلب اليابان. وعلّقت تالواني تسليمهما في 29 أكتوبر تشرين الأول إلى أن تسمع حيثيات طعنهما في قرار وزارة الخارجية.

ويقول الادعاء إن مايكل وبيتر تيلور ساعدا غصن على الهرب من اليابان في 29 ديسمبر كانون الأول عام 2019 حين اختبأ داخل صندوق على طائرة خاصة نقلته إلى لبنان، مكان نشأته، وهو بلد لا يرتبط بمعاهدة تسليم مع اليابان.

وينتظر غصن محاكمته بتهم تتعلق بمخالفات مالية، منها إخفاء جانب مما تلقاه من علاوات ومكافآت في بيانات شركة نيسان المالية. ونفى غصن ارتكاب أي مخالفات.

وقال الادعاء إن مايكل تيلور، المتخصص في مجال الأمن الخاص، وابنه تلقيا 1.3 مليون دولار مقابل خدماتهما.