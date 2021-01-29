شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الهند: نعزز قواتنا على الحدود مع الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي-رويترز

قال الرئيس الهندي رام نات كوفيند في جلسة مشتركة للبرلمان، الجمعة، إن بلاده عززت قواتها على الحدود المتنازع عليها مع الصين في الهيمالايا. ودخلت قوات الجارتين في مواجهة على خط السيطرة الفعلية، أو الحدود الواقعية، منذ العام الماضي، وفشلت عدة جولات من المحادثات العسكرية والدبلوماسية في إنهاء النزاع.

وقال كوفيند في كلمة عن أولويات الحكومة للعام الجاري «حكومتي ملتزمة تماماً بحماية مصالح البلاد ويقظة أيضاً». وأضاف: «تم أيضاً نشر قوات إضافية لتحمي سيادة الهند عند خط السيطرة الفعلية».