كورونا والعمل عن بعد يرفعان أرباح سامسونغ إلى 4.9 مليار أورو

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت شركة سامسونغ إلكترونيك، المصنّع الأول في العالم للهواتف المحمولة، ورقائق الذاكرة الإلكترونية، عن زيادة بنسبة 26,4 في المائة في صافي أرباحها في الفصل الرابع من السنة بالمقارنة مع الفصل ذاته من العام السابق، مستفيدة من انتشار العمل عن بعد في ظل تفشي وباء كوفيد-19، ما عزز الطلب على المنتجات الإلكترونية.

وبلغ صافي أرباح الشركة الكورية الجنوبية العملاقة للفترة الممتدة، بين أكتوبر ودجنبر 6610 مليار وون (4,9 مليار أورو)، بحسب أرقام المجموعة، التي نشرت، أمس الخميس.

وارتفع صافي الأرباح إلى مجمل العام 2020 بنسبة 21,5 في المائة، ليصل إلى 26401 مليار وون، ما يعكس زيادة في الإيرادات بنسبة 2,8 في المائة.

وأوضحت الشركة في بيانها “حتى لو أن الصعوبات الناجمة عن كوفيد-19، لا تزال قائمة، فإن جهود الشركة لضمان استقرار الإمدادات بالمنتجات، والخدمات على مستوى العالم، ساهمت في نتائج سامسونغ للفصل الرابع”.

وتدهور الاقتصاد العالمي نتيجة التدابير، والقيود على حركة التنقل، التي فرضت سعيا لاحتواء تفشي الوباء.

إلا أن الأزمة الصحية، التي أودت بأكثر من مليوني شخص في العالم، انعكست إيجابا على العديد من شركات التكنولوجيا، من بينها سامسونغ.

ومن المتوقع أن يحقق منتجو رقائق الذاكرة في العالم هذه السنة إيرادات قياسية بسبب تواصل العمل عن بعد لمكافحة تفشي الوباء، وفق مكتب “تريندفورس” المتخصص، الذي يتخذ مقرا له في تايبه.