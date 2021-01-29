وفاة الفنان البشير السكيرج متأثرا بكورونا

جدة - عبدالحي حسين - توفي ليلة أمس الخميس، الممثل المغربي البشير السكيرج بمدينة أورلاندو الأمريكية، عن عمر يناهز 82 سنة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشر ابن أخ الفنان البشير السكيرج، رشيد السكيرج على فايسبوك، منشورا كتب فيه :”عمي في ذمة الله لله وإنا إليه راجعون”.

وكان السكيرج قد استقر في أمريكا رفقة زوجته في بلادها، منذ سنتين، ولم يعلن خبر إصابته بالفيروس، إلا بعد وفاته.

البشير السكيرج ممثل، ولد سنة 1939 بمدينة طنجة، يملك أعمالها متنوعة بين المسرح والسينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله “غراميات الحاج مختار الصولدي” وفيلم “لالة حبي” وفيلم “البحث عن زوج امرأتي” وسيتكوم “حراز أيامي”.