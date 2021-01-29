طقس الجمعة.. سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية في عددو من مناطق المملكة

جدة - عبدالحي حسين - تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الجمعة، أن تتميز الحالة الجوية عامة، بانتشار سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالسهول الشمالية والوسطى وبالواجهة المتوسطية خلال الصباح .

وستكون الرياح معتدلة القوة، وستهب شرقية مع هبوب رياح رملية داخل الأ قاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 00 و05 درجات بالمرتفعات، وما بين 06 و11 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس والسفوح الجنوبية-الشرقية، وما بين17 و 22 درجة جنوب الأقاليم الصحراوية، وستكون مابين 12 و17 درجة بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 17و22 درجة بكل من الساحل المتوسطي، والمنطقة الشرقية، والريف والسواحل والسهول الشمالية، ومابين 22 و27 درجة بالسهول غرب الاطلس، والسايس و سوس، وشياظمة، والسفوح الجنوبية-الشرقية و شمال شرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 27 و32 درجة بالأقاليم الجنوبية.

أما البحر، فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين طانطان وبوجدور، وهائجا بباقي الساحل الأطلسي.