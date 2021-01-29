دراما وكوميديا في “صلا وسلام”.. تفاصيل مسلسل جديد على لسان أبطاله- فيديو

جدة - عبدالحي حسين - ينطلق، يوم الأربعاء المقبل، بث مسلسل جديد على القناة الأولى، بعنوان “صلا وسلام”، يمزج بين الدراما، والرومانسية، والكوميديا، ويسلط الضوء على مهن الأعراس، وقصص اجتماعية، من إخراج زكية الطاهيري.

ويحكي المسلسل الجديد، قصة كريمة، التي تعود إلى مدينة أبي الجعد، بعد خيبة أملها في الحب، لتصفية إرث والدتها في المدينة، التي قضت فيها طفولتها، لتجد نفسها مجبرة على مزاولة حرفة والدتها، التي كانت تعمل قيد حياتها “نڭافة.

ولكي تنجح مشروعها، تحيط كريمة نفسها بأصدقاء طفولتها، وتكون فريق أحلام من الفاشلين، والخائبين.

وشارك في المسلسل كل من فدوى طالب، ويوسف الجندي، ومونية لمكيمل، وسعد موفق، وزينب الناجم، ويوسف الهري، وفاطمة بوشتان، وميلود الحبشي.

المسلسل حسب الحلقات الأولى، المعروضة في لقاء صحفي، يسلط الضوء بطريقة سلسلة على المشاكل الاجتماعية، التي يعانيها أشخاص داخل المجتمع المغربي، منها النصب، والاحتيال، سواء في الواقع، أو مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك الإدمان على المراهنة بدور من تشخيص، يوسف الجندي.

المسلسل الجديد للمخرجة زكية الطاهيري من إنتاج الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، سيشرع في بث حلقاته على قناة الأولى ابتداءً من المقبل ، ببث حلقتين، كل يوم أربعاء، في الساعة 9:50 مساءً.