الولايات المتحدة ترصد أول إصابتين بسلالة كورونا المكتشفة في جنوب إفريقيا

بغداد - ياسين صفوان - أفاد مسؤولو صحة في امريكا، اليوم الجمعة، بأنه تم رصد أول إصابتين في الولايات المتحدة بسلالة شديدة العدوى من فيروس كورونا اكتشفت في جنوب إفريقيا.

وجاء تأكيد حالتي الإصابة بهذه السلالة في ولاية كارولاينا الجنوبية، وذلك بعد أيام من رصد إدارة الصحة في مينيسوتا أول إصابة معروفة في البلاد بسلالة شديدة العدوى نشأت في البرازيل، بحسب روسيا اليوم.

وقال خبراء صحة إن "وصول ما يسمى سلالة جنوب إفريقيا يشكل تحديا جديدا لجهود احتواء الجائحة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 430 ألف أمريكي في 11 شهراً، فيما تكافح السلطات لإطلاق أكبر حملة تطعيم في تاريخ البلاد.