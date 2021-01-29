انفجار في منطقة كورنوبورج النمساوية (صور)

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة النمساوية، اليوم الجمعة، وقوع انفجار في مبنى سكني في منطقة كورنوبورج.

وقالت الشرطة ان "انفجار وقع صباح اليوم الجمعة في مبنى سكني في منطقة كورنوبورج النمساوية، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى".

وذكر فرانز ريسبرجر من قيادة فرقة الإطفاء، إن "المبنى اشتعل بشكل كامل وقد شارك بإطفائه حوالي 150 عاملا"، مشيراً إلى أن "الانفجار وقع حوالي الساعة الثامنة صباحا، (07:00 بتوقيت غرينتش) ولكن لا توجد معلومات إضافية متاحة على الفور".

وأوضح أن "الشقق في الطابقين الثالث والرابع دمرت بشكل كامل"، لافتا إلى أن "المبنى مهدد بالانهيار ونعمل على إنقاذ جميع القاطنين فيه".