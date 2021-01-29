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الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - 1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية.

1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة في مصر.

1986 – يوري موسفني يؤدي القسم رئيساً لأوغندا.


1992 - الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل.

2011 - منتخب اليابان يفوز بكأس الأمم الآسيوية المقامة في قطر بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي.

2014 - رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يستلم مهامه رسميا خلفا لعلي العريض.

2016 - مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.

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MO Nasa

MO Nasa

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