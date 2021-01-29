انت الان تتابع خبر الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل... تعرفوا الى أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1942 - الألمان يستولون على مدينة بنغازي الليبية أثناء الحرب العالمية الثانية. 1952 - الملك فاروق يقيل حكومة مصطفى النحاس باشا بعد حريق القاهرة في مصر. 1986 – يوري موسفني يؤدي القسم رئيساً لأوغندا.



1992 - الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. 1992 - الهند تعلن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل. 2011 - منتخب اليابان يفوز بكأس الأمم الآسيوية المقامة في قطر بعد تغلبه على المنتخب الأسترالي. 2014 - رئيس الوزراء التونسي الجديد مهدي جمعة يستلم مهامه رسميا خلفا لعلي العريض. 2016 - مقتل 4 وإصابة 18 آخرين في تفجير انتحاري استهدف المصلين بمسجد الإمام الرضا بمحافظة الأحساء.